Histoire : Quand Londres offrait Gibraltar à Madrid en échange d’un territoire au Maroc

Les discussions de 2001

Entre l’Espagne et la Grande-Bretagne, le Rocher est une véritable pomme de discorde. Et pourtant, des négociations ont eu lieu entre les deux pays afin de trouver une solution qui satisfasse les intérêts des deux pays ; les dernières en date remontent à l’automne 2001. La proximité des idées entre Tony Blair et José Maria Aznar a largement contribué à la succession des rencontres entre les deux représentants des deux gouvernements. Le premier round de négociations commença le 20 novembre 2001 à Barcelone. Le ministre des Affaires Etrangères espagnol de l'époque, le Catalan Josep Piqué, se plaisait à répéter que le futur de Gibraltar « est une affaire de deux Etats souverains ».

Le 12 juillet son homologue britannique, Jack Straw, annoncait que Londres et Madrid sont d'accord pour une souveraineté partagée sur le Rocher. Toutefois, la base militaire, qui occupe à elle seule 40% de la surface de Gibraltar, restera britannique. Malgré cette concession de taille, le gouvernement de José Maria Aznar criait « victoire ». De son côté Peter Kerouna, le premier ministre du gouvernement de Gibraltar, qualifiait l’accord de « trahison » par Londres. Il ne tarda pas à riposter : le 26 juillet 2002, il annonçait l'organisation d'un référendum, pour le 9 novembre de la même année au sujet de l’accord hispano-britannique. L'issue de cette consultation populaire a été sans appel avec 99,26% des votants ayant choisi le non. Un revers pour la politique d’Aznar et Blair qui avaient préféré exclure des négociations les 30 000 habitants du Rocher.

C’est la seconde fois que les habitants de Gibraltar s’accrochent, par référendum, à rester sous le giron britannique, la première remontant à 1967. Les résultats de la consultation populaire étaient là aussi sans appel : 12 138 voix pour et seulement 44 voix contre.