Casablanca : Le conseil de la ville va réviser son contrat avec Lydec

Réuni cette semaine en session ordinaire, le conseil de la ville de Casablanca a abordé la révision du contrat liant la ville à la Lydec, délégataire chargé de la distribution d'eau et d'électricité, de l’assainissement et l’éclairage public. Ainsi, il est prévu que le contrat sera revu, dans le cadre d’une réunion entre la mairie de Casablanca et le délégataire, annonce-t-on.

La réunion tenue hier a été, d’ailleurs, marquée par des critiques adressées par le maire et les élus municipaux aux clauses de l’ancien contrat. Abdelaziz El Omari a d’ailleurs proposé d’y inclure des réformes majeures, surtout en lien avec le contrôle du travail de la société, en insistant sur le fait que l’actuel contrat serait dépassé, écrit Alyaoum 24.

Le maire de la capitale économique a également informé les élus qu’un avertissement a été adressé à Lydec en septembre, après un audit entrepris par un comité spécialisé qui enquêtait sur la coupure d’électricité ayant touché plusieurs quartiers casablancais en juillet dernier. Et d’ajouter qu’il a été décidé de laisser un délai d’un mois à la société afin de répondre aux manquements relevés.

Le média rappelle que le contrat entre Lydec et la mairie énonce qu’une réunion tous les cinq ans doit avoir lieu pour réviser le texte, ce qui n’aurait pas été respecté.