Maroc : Appel à franchir le pas de l’abolition de la peine de mort

Le monde célèbre la Journée contre la peine de mort, le 10 octobre de chaque année. Ce mardi et dans ce contexte, les organisations abolitionistes du Maroc ont rappelé que les obligations nationales et internationales du pays exigeaient de franchir le pas vers une suppression complète de cette disposition, qui n’est plus appliquée depuis 1993.

Ce plaidoyer a été renouvelé lors d’une visioconférence, organisée par la Coalition marocaine contre la peine de mort (CMCPM), le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Ensemble contre la peine de mort (ECPM), le Réseau des parlementaires contre la peine de mort, le Réseau des avocats contre la peine de mort et le Réseau des journalistes contre la peine de mort organisent une Conférence.

Coordinatrice du Réseau des parlementaires contre la peine de mort, Nouzha Skalli est intervenue dans ce cadre, pour rappeler que cette abolition a fait partie des recommandations de l’Instance équité et réconciliation (IER) relatives au droit, renforcées par le discours royal du 9 mars 2011 et l’inclusion de ce principe à la Constitution, dans l’article 20.

La lutte contre la pédophilie, une question sociétale plus que de peine de mort

Dans le même sens, l’ancienne ministre des Affaires sociales et membre du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a souligné que la Constitution était «le fruit des efforts de toutes les forces vives et démocratiques du pays, ce qui exige de respecter ses valeurs, notamment l’abolition de la peine de mort».

Chiffres à l’appui, elle affirme qu’une recherche a montré, en 2017, que «40% des Marocains sont favorables à la peine de mort» et que seuls «30% ont exprimé y tenir encore». Il s’agit ici, pour la députée, d’un indicateur important sur la conscience sociétale et l'acceptation d’une possible abolition. Elle a également appelé à ce que ces données soient exploitées à bon escient, afin d’élargir la base des citoyens favorables à un retrait complet de la peine capitale.

«Il n’est plus possible de faire un pas en arrière en réinstaurant l’exécution de cette peine», a insisté Nouzha Skalli, réagissant par ailleurs au récent débat de la réactivation de cette disposition dans le cadre des procès liés à des affaires de pédophilie.

«La réelle problématique que traduisent ces affaires est surtout celle de la protection de l’enfance, des mécanismes mis en œuvre à cet effet et des moyens de prévention (…) La peine de mort ne sera pas la solution, car cette dernière consiste plutôt à se saisir des questions encore taboues autour des viols et des abus sexuels sur les mineurs.» Nouzha Skalli

Directeur des programmes d’Ensemble contre la peine de mort, Nicolas Perron a souligné également qu’«une société ne peut pas se construire sur la vengeance», la justice ayant comme devoir de «prendre du recul» sur les affaires qui bouleversent l’opinion publique, afin de «garantir le droit à la vie».

C’est justement au moment de révélations et de procès aussi marqués par des tensions dans le débat public qu’«il est important revenir à nos valeurs, qui ne peuvent se construire sur une justice qui tue, particulièrement dans le cas d’affaires sordides», a déclaré l’associatif.

Dans ce cadre, Nouzha Skalli a rappelé que ces affaires ne questionnent pas uniquement les criminels poursuivis, mais qu’il était question de «la responsabilité de l’ensemble de la société». «De façon évidente, nous pouvons légiférer pour une abolition complète, avec une population qui s’exprime ouvertement pour la peine de mort à hauteur de 30% seulement», a-t-elle affirmé.