Maroc : L’UNICEF appelle à une mobilisation contre les violences faites aux enfants

Le bureau de l’UNICEF au Maroc a appelé, mercredi, à veiller à «l’interdiction claire, expresse et absolue de toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les contextes». Il demande, dans ce sens, «une adoption rapide des dispositions relatives à la protection des enfants prévues dans les projets du Code pénal et du Code de procédure pénale, lesquels sont depuis 2015 toujours en examen par le parlement».

Cette réaction intervient moins d’une semaine après les révélations sur l’affaire d’Adnane Bouchouf à Tanger.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’institution onusienne exprime en effet son souhait que la mort de l’enfant de 11 ans, après son enlèvement et son viol présumé, «ne soit pas vaine». «L’amer et triste tragédie du meurtre de l’enfant Adnane il y a quelques jours nous rappelle la réalité de la violence à laquelle sont exposés quotidiennement les enfants», souligne l’instance. Elle rappelle que les deux projets de textes évoqués permettent «une meilleure protection des enfants contre les violences notamment les violences sexuelles», d’où l’urgence de leur examen.

L’UNICEF soutient également qu’«aucune violence à l’encontre des enfants ne peut se justifier» et que «toute violence à leur encontre peut être prévenue». Dans le même registre, elle plaide pour «l’adoption contre les auteurs de violence de sanctions effectives et adaptées à la gravité des actes commis» ainsi que pour l’élimination de circonstances atténuantes dans les cadres des procès en justice liés à l’enfance.

«Parce que les mesures préventives sont les plus rentables à long terme, il est aussi indispensable, pour la protection des enfants contre toute forme de violence, d’accélérer le renforcement des mesures de protection visant à réduire les risques et à prévenir la violence contre les enfants, tout en poursuivant les efforts existants pour répondre toujours plus efficacement aux violences lorsqu’elles ont lieu et en particulier rendre justice aux enfants», ajoute la même source.