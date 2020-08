Ahmed Raissouni déclare «haram toute normalisation avec Israël»

Ahmed Raissouni lance une nouvelle fatwa. Cette fois, elle porte sur l’établissement de relations entre les pays arabo-musulmans et Israël. Lors d'une interview accordée au journal algérien Echourouk, le président de l’Union internationale des oulémas musulmans a décrété «haram toute normalisation avec les sionistes, selon la Charia».

Une tribune que le religieux a choisi pour dresser un réquisitoire contre tout rapprochement avec l’Etat hébreu, arguant que cela «représente une bouée de sauvetage pour Israël, un appui à pérenniser son occupation, une récompense pour ses crimes».

Raissouni a également taclé les religieux ayant béni l’accord du 13 août entre les Emirats arabes unis et Israël. C’est le cas notamment d’Abdellah Ben Beah, qui préside le Conseil émirati des fatwas. Celui-ci a qualifié dans un communiqué l’établissement de relations entre Abou Dhabi et Tel-Aviv «de nouvelle initiative des Emirats dans son soutien historique à la cause palestinienne. Elle s’inscrit également dans les efforts continus pour soutenir la réconciliation et la promotion de la paix dans diverses parties du monde».

L’Arabie saoudite également dans le viseur de Raissouni

«Leurs fatwas et positions sont l’expression de caprices de leurs dirigeants. Tout érudit qui appuie la normalisation ne fait qu’exécuter la volonté de son maitre et de son bienfaiteur», a fustigé l’ancien président du Mouvement Unicité et Réforme.

Mohammed Al-Issa, le président de la Ligue islamique mondiale, était également dans le viseur du Marocain. Le Saoudien s’est rendu au camp d’Auschwitz en Pologne, à l’occasion des commémorations du 75e anniversaire de sa libération en janvier dernier, à la tête d’une délégation comprenant le Marocain Ahmed Abbadi (le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas).

«Al-Issa, travaille depuis un certain temps pour donner un cachet religieux aux nouvelles politiques et orientations» de l'Arabie saoudite. «Il les justifie et embelli leur visage laid. Il agit en sa qualité d'employé dans les affaires religieuses, exerçant sa mission professionnelle et non son devoir religieux», a déploré Ahmed Raissouni.

Deux attaques directes de la part du président de l’Union internationale des oulémas musulmans contre l’Arabie saoudite et les Emirats, les deux principaux ennemis du Qatar dans la région du Golfe.

La nouvelle fatwa de Raissouni condamnant tout rapprochement avec Israël conforte, par ailleurs, la position exprimée le 23 août par le secrétaire général du PJD, Saad-Eddine El Othmani. A l’occasion de la séance inaugurale du 16e forum de la jeunesse de son parti, celui-ci a rejeté «toute normalisation avec l’entité sioniste» mais sans nommer les Emirats arabes unis. Et de marteler que «toute les concessions en cours sont inacceptables». Une nouvelle manifestation de l’appui de Raissouni à la politique menée par El Othmani, sachant que le religieux avait joué un rôle décisif dans l’avortement du projet du 3e mandat de Benkirane lors du congrès de décembre 2017.

Depuis novembre 2014, Ahmed Raissouni est inscrit sur la liste des personnes et organisations terroristes établie par les Emirats arabes unis.