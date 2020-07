L’Espagne fermera les frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc jusqu’au 1er août

L’Espagne a décidé de poursuivre la fermeture des frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc jusqu’au 1er août. Le décret n°675/2020, publié au Bulletin officiel du 18 juillet par le ministère de l’Intérieur, précise dans son article 2 maintenir «la fermeture des postes autorisés, à titre temporaire, de Ceuta et Melilla (…) conformément à l’article 3 du règlement de la loi organique 4/2000, relative aux droits et libertés des étrangers établis en Espagne et à leur intégration sociale.

La réouverture de ces frontières terrestres est suspendue à une décision dans ce sens du Maroc. Or le gouvernement El Othmani n’a donné, jusqu’à présent, aucun signal de sa volonté de revenir à l’ordre qui prévalait avant le 13 mars dernier.

Le 9 juillet, l’exécutif a tenu d'ailleurs à préciser dans une mise au point que l’«opération exceptionnelle » qu’il a décidé de lancer à partir du 15 juillet ne signifie pas l’ouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes.