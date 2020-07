Maroc : L’opération «exceptionnelle» ne signifie pas une ouverture des frontières

Le communiqué des autorités gouvernementales selon lequel les citoyens marocains et les résidents étrangers au Royaume, ainsi que leurs familles pourront accéder au territoire national, à partir du 15 juillet est une opération "exceptionnelle", a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, précisant qu’il ne s’agit pas d’une ouverture des frontières du Royaume.

Dans un briefing au sujet de ce communiqué devant le Conseil de gouvernement réuni jeudi, M. Bourita a souligné qu’il ne s’agit pas de l’ouverture des frontières aériennes, terrestres et maritimes du Royaume mais d’une opération exceptionnelle visant à autoriser l’accès au territoire national à compter du mercredi 15 juillet 2020 aux citoyens marocains quelle que soit leur condition (touristes bloqués, étudiants ou résidents à l’étranger), ainsi que les étrangers résidant dans le Royaume et se trouvant à l’étranger pour une raison quelconque, ainsi qu’à leurs familles.

Le ministre a aussi évoqué l’autorisation de quitter le territoire national à compter du mercredi 15 juillet 2020 pour les Marocains résidant à l’étranger, bloqués au territoire national et qui veulent rejoindre leur pays de résidence ainsi que les étrangers bloqués au Maroc.

Pour les étudiants nouvellement admis dans des établissements universitaires étrangers, les hommes d’affaires et les citoyens contraints de quitter le sol national pour les soins médicaux et les étrangers résidant au Maroc, ils doivent disposer d’une autorisation exceptionnelle émise par les parties compétentes, a fait savoir M. Bourita.

Il a rappelé que cette opération se fera à partir des points de passage aériens essentiellement à travers des vols de Royal Air Maroc et Air Arabia, ainsi que via les points de passage maritimes exclusivement à partir des ports de Sète (en France) et de Gênes (en Italie).