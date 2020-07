Menacée de mort au Qatar et en Turquie, la jeune Yousra est rentrée au Maroc

C’est le dénouement heureux d’un scénario digne d’un thriller. Menacée de mort à cause d’un statut sur les réseaux sociaux au sujet de la discrimination entre locaux et étrangers dans l’accès à la santé au Qatar, Yousra a enfin réussi à rentrer au Maroc, ce vendredi. Contactée par Yabiladi, la journaliste nouvellement diplômée en master à Doha a confirmé être arrivée ce matin, en provenance d’Istanbul, étape lors de sa fuite du Qatar.

Il s’agit ainsi d’un soulagement pour sa famille. En effet, les menaces de mort ont continué même en Turquie. A Istanbul, elle a été victime de menaçes physiques. Yousra a porté plainte pour «agression sexuelle et blessure délibérée», selon une déposition consultée par Yabiladi. Les faits s’étaient déroulés tôt en matinée, lorsqu’un inconnu l’a obligée à monter sur sa moto, la menaçant à l’arme blanche. Depuis, trois suspects ont été identifiés par la police, dont celui auquel Yousra attribue les faits. Mais aux dernières nouvelles, il n’aurait pas encore été interpelé.

Regagner le Maroc à tout prix

Dans les faits, elle raconte avoir été conduite dans un espace isolé au milieu des arbres touffus, où elle dit avoir subi une «tentative de viol». L’épisode a surtout ravivé les menaces qu’elle imaginait derrière elle, au Qatar, où des internautes ont appelé à son élimination pour «laver l’honneur» des tribus qatariotes. S’en est suivi un appel téléphonique pour une convocation de police. Ce qu'elle a interprété comme une menace pour son départ du Qatar prévu par l'ambassade du Maroc à Doha. Contacté par Yabiladi depuis juin à ce sujet, l’ambassadeur restera injoignable.

La peur de la Marocaine a décuplé, deux jours après sa première agression à Istanbul, lorsqu’un deuxième inconnu s’est adressé à elle en arabe, en lui montrant une arme à feu sous sa veste. A partir de ce jour-là, elle dit ne plus avoir quitté le domicile où elle logeait, sauf pour urgence.

Dépourvue de ses papiers et de son passeport suite à sa première agression, Yousra raconte à Yabiladi avoir remué ciel et terre pour obtenir un laissez-passer des services consulaires marocains, afin de rentrer au plus vite. Mais en plus de ce document, il lui a fallu trouver aussi une date de rendez-vous pour effectuer les tests PCR et sérologique, 48h avant son vol, conformément aux mesures sanitaires liées à la pandémie du nouveau coronavirus.

Après toutes ces péripéties, Yousra a enfin vu le bout du tunnel ce vendredi matin en atterrisant au Maroc. Elle espère que cet épisode dramatique soit désormais de l'histoire ancienne.