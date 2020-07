Les Pays-Bas annoncent la fin de l'opération de rapatriement depuis le Maroc

L’ambassade des Pays-Bas au Maroc a annoncé mercredi la fin des opérations de rapatriements pour les ressortissants néerlandais, les Maroco-néerlandais ainsi que les Marocains disposant d’une carte de séjour au pays, bloqués au Maroc depuis mars.

Sur sa page Facebook, la représentation diplomatique néerlandaise a rappelé qu’en raison du coronavirus, le Maroc a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 août 2020. «Les voyages internationaux normaux ne sont donc pas possibles. Cependant, l'espace aérien et les frontières sont ouverts à des groupes spécifiques. Cela inclut les voyageurs bloqués au Maroc qui veulent rentrer chez eux ; des gens comme vous, vivant aux Pays-Bas», écrit-elle.

Et d’indiquer qu’à partir d’aujourd’hui, les trois catégories peuvent retourner aux Pays-Bas, sans contrainte, ce qui marque ainsi la fin de la campagne de rapatriement organisée par les Pays-Bas.

L’ambassade indique à cet égard des ferrys partiront de Tanger Med pour regagner Sète et Gênes, tandis que Royal Air Maroc et Air Arabia offrent des vols pour Amsterdam depuis Casablanca, Tanger, Fès et Nador...

A rappeler que ladite opération de rapatriement a ravivé de vieilles tensions diplomatiques entre Rabat et Amsterdam. Alors que 25 vols spéciaux ont permis le rapatriement des néerlandais et MRE sans distinction, la demande d’un vol spécial pour les binationaux bloqués dans le Rif avait provoqué, il y a quelques mois, l’ire de Rabat.