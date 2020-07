Visite royale à Ceuta : Un parti accuse Sánchez de privilégier les intérêts du Maroc

Le roi et la reine d'Espagne avec leurs enfants. / Ph. PPE - News Pictures

Le Mouvement pour la dignité et la citoyenneté (MDyC), parti politique de Ceuta, a appelé le gouvernement espagnol à «autoriser le voyage à Ceuta du roi et de la reine d’Espagne».

Evoquant indirectement le Maroc, dans un communiqué relayé par El Faro de Ceuta, la formation politique créée en 2014 par Fatima Hamed Hossain a accusé l’exécutif espagnol de «mettre les intérêts d'un autre pays avant ceux du peuple de Ceuta».

«Au sein du MDyC, nous ne pouvons que montrer notre profond malaise à la non-célébration de cette visite du chef de l'Etat à Ceuta», déplore le parti, en assurant que les habitants de l’enclave «ont démontré à plusieurs reprises leur "espagnolité" et leur désir que le chef d'Etat visitent leur ville».

Des sources au sein du palais royal de la Zarzuela avaient confirmé une visite de roi Felipe VI et la reine Letizia, dans le cadre d’une tournée dans les communautés autonomes d’Espagne, avant qu’elle ne soit démentie par le gouvernement de Perdro Sánchez.

Une exclusion des deux enclaves face à laquelle les formations politiques espagnoles restent silencieuses. Un silence dénoncé justement par des médias. «24 heures après la confirmation officielle par le gouvernement central qu'il n'y aura pas de véritable visite royales, les deux premiers partis de Ceuta restent silencieux», écrit le média local.

«Les deux principaux partis de Ceuta devraient être côte à côte avec une population qui se sent négligée par le gouvernement de Madrid, qui non seulement indique clairement que le roi et la reine n'ont jamais eu l'intention de visiter Ceuta, mais le confirme sans rougir», fustige-t-il.