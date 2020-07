Pour ne pas irriter le Maroc, Ceuta et Melilla exclues de la tournée du roi Felipe VI

Annoncée jeudi soir comme faisant partie des communes autonomes en Espagne qui seront visitées par le roi Felipe VI et la reine Letizia en ce mois de juillet, Ceuta et Melilla ont été exclues du programme de cette tournée royale en Espagne.

Selon El Confidencial, les deux enclaves espagnoles faisaient bien partie du programme de la tournée post-Covid19 effectuée par le roi et la reine d’Espagne dans plusieurs communes du pays pour remercier les Espagnols de leur patriotisme face à la crise sanitaire.

Vendredi soir, l'agence EFE a diffusé une note citant des «sources officielles» assurant que le roi et la reine ne prévoient pas de visiter les deux villes à court terme. Elle dément ainsi les informations publiées la veille par la presse de Ceuta et par El Confidencial.

El Faro de Ceuta avait contacté jeudi le service de communication du palais de la Zarzuela et obtenu confirmation d’une visite royale à Ceuta et Melilla. El Confidencial a «consulté deux sources gouvernementales et a reçu la même réponse», assure le journal espagnol qui ajoute que le directeur de communication du palais royal espagnol a, par la suite, corrigé l’information, avançant qu’il n’avait pas la confirmation de cette visite, dont on ne connait pas encore le programme.

La presse espagnole de droite savonne la planche à Sanchez

El Confidencial rappelle que c’est le gouvernement espagnol qui programme ces visites et non pas la maison royale. Une manière de jeter un pavé dans la marre gouvernementale alors que Madrid et Rabat négocient plusieurs dossiers sensibles.

«Pedro Sánchez a impliqué les deux villes dans le programme mais, par peur de la réaction marocaine, les a exclues de la tournée du roi et de la reine.» El Confidencial

Juan Carlos et Sofía, prédécesseurs de Felipe et Letizia, avaient mis 32 ans à compter du début de leur règne avant de prendre la décision de se rendre, à l'automne 2007, dans les deux enclaves espagnoles en territoire marocain. A l’annonce de ce déplacement de taille, symbolique pour les deux pays, le Maroc avait vivement protesté. Rabat avait même décidé de rappeler Omar Azziman, son ambassadeur à Madrid, pour consultation en évoquant un incident «regrettable».

Felipe VI et Letizia s’étaient rendus en février 2019 au Maroc dans le cadre d’une visite officielle qui avait, à maintes reprises, été reportée. Une deuxième visite d’Etat au Maroc après celle de juillet 2014, peu de temps après le couronnement du nouveau roi d’Espagne. Neuf mois plus tard, Felipe VI s'était montré «intéressé» par une visite à Melilla à la demande du président du conseil de la ville de Melilla. «Voyons si je prendrais moins de temps que mon père pour aller là-bas», aurait déclaré avec humour le monarque à Eduardo de Castro González. Il semblerait qu'il préfère encore temporiser dans un contexte où le Maroc resserre l'étau économique sur Ceuta et Melilla.