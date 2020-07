Maroc : 333 nouveaux cas du coronavirus, principalement à Tanger, Laâyoune et Fès

Jusqu’à 17h ce mercredi, 333 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 12 969 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, a déclaré Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l'épidémiologie relevant du ministère de la Santé.

Lors du traditionnel point de presse quotidien, la responsable a précisé que 64 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 9 090 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de guérison de 70,1%. Entre hier et aujourd’hui, un décès est à déplorer. Le total se situe à 229 morts alors que le taux de létalité atteint 1,8%.

Le Maroc compte 3 650 cas actifs sous traitement, indique la responsable qui rappelle que le pays compte aussi 19 cas graves ou critiques à cause de l’âge ou des maladies chroniques ou les deux facteurs en même temps.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma arrive en tête et compte 125 nouveaux cas : 81 à Tanger, 29 à Larache, 13 à Tétouan, 2 à Al Fahs Anjra et 1 à Ouazzane. Vient ensuite Laâyoune-Sakia El Hamra a enregistré 64 nouveaux cas, tous dans la ville de Laâyoune. La région de Fès-Meknès compte 60 nouveaux cas, dont 59 à Fès et 1 à Meknès.

A Casablanca-Settat, 48 nouveaux cas ont été recensés : 40 à Casablanca, 6 à Mohammedia, 1 à Mediouna et 1 à Berrechid. De plus, 25 nouveaux cas ont été enregistrés à Marrakech-Safi : 16 à Marrakech, 5 à Kelaat Sraghna et 4 cas dans la province d’El Haouz.

Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, 6 nouveaux cas ont été recensés : 4 à Kénitra, 1 à Sidi Kacem et 1 à Salé. La région de Guelmin-Oued Noun compte, pour sa part, 5 nouveaux cas, dont 4 à Guelmim et 1 à Tan Tan.

Les régions de Draâ-Tafilalet, Beni Mellal-Khenifra, Souss-Massa, l’Oriental et Dakhla-Oued Ed-Dahab n’ont enregistré aucun nouveau cas entre hier et aujourd’hui.

Dr. Hind Ezzine a enfin souligné que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 68 334 personnes, 12 073 personnes sont toujours suivies. A noter que 91% des nouveaux cas ont été détectés grâce à ce suivi.