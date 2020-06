Une marche des transporteurs de voyageurs à Rabat pour réclamer des aides de l’Etat

L'Organisation démocratique des transports et de la logistique (ODTL), affiliée à l’ODT, prévoit de manifester, ce mercredi, à Rabat. Moins d’une semaine après son premier communiqué annonçant la décision de ses adhérents de ne pas reprendre l'activité, le syndicat a dénoncé, lundi soir dans un communiqué, «la politique d’exclusion et de marginalisation» menée par les autorités de tutelle.

Une marche qui s’effectuera avec des autocars, informe le syndicat, expliquant que cette forme de protestation intervient «suite au communiqué de presse des instances de transport de voyageurs datant du 24/06/2020» et face à «la non réponse et l’absence de réaction de des autorités compétentes».

L’ODTL rappelle, par ailleurs, avoir adressé aux autorités des correspondances pour un «dialogue sérieux et responsable afin de parvenir aux résultats escomptés». Et d’appeler ses adhérents à «réussir cette étape décisive», en veillant au maintien de l’ordre et au respect des mesures sanitaires en vigueur.

La semaine dernière, ce syndicat affilié à l’ODT a exprimé son mécontentement quant à la manière «unilatérale» dont le gouvernement a décidé de reprendre les activités de transport routier pour les voyageurs. Dans un communiqué, le syndicat a expliqué que le gouvernement et le Comité de veille économique (CVE) ont «ignoré les propositions des professionnels» de ce secteur, visant à «atténuer l’impact du coronavirus et la crise sanitaire» sur le transport des voyageurs.