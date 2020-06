Maroc : Les transporteurs de voyageurs réclament des aides pour reprendre

L'Organisation démocratique des transports et de la logistique, affiliée à l’ODT, a exprimé mercredi son mécontentement quant à la manière «unilatérale» dont le gouvernement a décidé de reprendre les activités de transport routier pour les voyageurs.

Dans un communiqué, le syndicat explique que le gouvernement et le Comité de veille économique (CVE) ont «ignoré les propositions des professionnels» de ce secteur, visant à «atténuer l’impact du coronavirus et la crise sanitaire» sur le transport des voyageurs. Le syndicat annonce ainsi la décision de ses adhérents de ne pas reprendre l'activité tant que «les conditions objectives pour cette reprise ne sont réunies».

Le communiqué rappelle que les professionnels «attendent des solutions pour surmonter la crise», depuis l’annonce, par les ministères de l'Intérieur, de la Santé et de l'Industrie, de la reprise de l'activité du secteur du transport routier pour les voyageurs après une interruption de plus de trois mois et demi.

Il critique aussi le fait que «le ministère de tutelle ait émis un cahier des charges pour la gestion de la pandémie dans le secteur sans impliquer ou consulter les professionnels ou prendre en compte leurs remarques», ce qui a engendré une crise de confiance entre les deux parties.