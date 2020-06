Libye : La Ligue arabe soutient l’accord politique de Skhirat

Le conseil exécutif de la Ligue arabe, qui a tenu mardi une réunion d'urgence, a réaffirmé son plein soutien à l'accord politique inter-libyen signé entre les parties libyennes en décembre 2015 à Skhirat, au Maroc.

Les ministres des Affaires étrangères arabes ont souligné «l'importance du rôle de toutes les institutions légales émanant de cet accord politique, conformément à la décision qui a précédé le récent sommet arabe en Tunisie, et qui a préconisé l'accord de Skhirat comme référence de base pour toute solution en Libye».

Le communiqué publié ce mardi 23 juin par la Ligue arabe et repris par des médias égyptiens insiste sur «une solution politique à la crise libyenne et le soutien du Conseil (exécutif de la Ligue arabe) à la pleine mise en œuvre de l'accord politique libyen signé à Skhirat, et souligne le rôle de toutes les institutions légitimes qui découlent de l'accord politique libyen et des résultats des divers volets internationaux et régionaux dont la plus récente est la conférence de Berlin» de janvier.