Espagne : La cheffe de la diplomatie réagit à l’annonce de l’annulation de l’Opération Marhaba

L’Espagne est-elle préparée au transit des MRE cet été ? La question a été posée ce mardi à la ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya lors de son passage à la radio Onda Cero.

«S’il y a des citoyens marocains qui veulent, d’une manière plus qu’individuelle, retourner dans leurs pays cet été (…) l’Espagne est prête pour ce transit de ces citoyens», a-t-elle répondu.

La cheffe de la diplomatie espagnole a souligné que Rabat et Madrid ont maintenu «un contact étroit» sur cette question, ajoutant qu’elle a discuté «à maintes reprises» avec son homologue marocain Nasser Bourita en vue de coordonner et préparer «de la meilleure manière possible ce qui pourrait arriver».

Arancha Gonzalez Laya a reconnu que les deux pays font face «à un été atypique» à cause de la pandémie de la Covid-19. Elle a estimé que le nombre des MRE qui passeront leurs vacances au Maroc cet été sera inférieur aux chiffres enregistrés les années précédentes. «Néanmoins, s’il y a des citoyens qui veulent transiter, nous pourrons gérer cela», a-t-elle réitéré.

Hier à la Chambre des représentants, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a annoncé qu’«en tant que concept, l’opération (Marhaba) n’aura pas lieu, car nous n’avons rien préparé en avril».