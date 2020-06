Le Maroc rejette le plan israélien d’annexion du tiers de la Cisjordanie

Après la Ligue arabe, le Comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a examiné, hier lors d’une réunion tenue par visioconférence, la décision du nouveau gouvernement israélien d’annexer un tiers de la Cisjordanie occupée. A cette occasion, le Maroc a exprimé son rejet des mesures prévues par Israël.

Elles «constitueront une violation flagrante des résolutions de la légalité et du droit international, de nature à porter atteinte au principe de la solution à deux États convenue au niveau international, et à saper tous les efforts visant à réaliser la paix juste et globale à laquelle aspire la communauté internationale», a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, dans un discours prononcé au nom du royaume.

Le chef de la diplomatie a exprimé la grande préoccupation du Maroc concernant les répercussions dangereuses de l'exécution de ces mesures sur la sécurité et la stabilité de la région, ainsi que les tensions et l’escalade qui en découleraient et qui ne profiteraient qu’aux forces extrémistes qui rejettent la paix.

Bourita a réitéré l’appel urgent du Royaume en faveur de «l’intensification des efforts de concert avec les parties internationales agissantes et les forces éprises de paix dans le monde, en vue de préserver les droits légitimes du peuple palestinien, faire face aux pratiques israéliennes à rebours de la légitimité internationale et d'œuvrer à relancer une dynamique en faveur de la paix garantissant à tous les peuples de la région de vivre dans la sécurité, la stabilité et la concorde».

Le gouvernement israélien dit d' «union nationale» prévoit de lancer, le 1er juillet, le processus d’annexion du tiers de la Cisjordanie, particulièrement les colonies juives et la vallée du Jourdain.