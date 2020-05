Un Maroco-sénégalais décède à Dakar à cause du coronavirus

Un Maroco-sénégalais est décédé vendredi à Dakar, du coronavirus. Selon Le360, citant des sources à l'ambassade du Royaume et des membres de la communauté marocaine établie au Sénégal, Mohamed T.B. est né au Maroc en 1934 d’un père marocain et d’une mère sénégalaise. Premier membre de la communauté marocaine à succomber au Covid-19, il était détenteur de la nationalité sénégalaise et faisait partie de la première génération des Marocains établis dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Il était suivi au niveau dans le centre de santé de Dalal Jamm (banlieue de Dakar), après avoir été testé positif au Covid-19. Il devait être transféré au Centre hospitalier national universitaire de Fann, de Dakar mais il a rendu l’âme.

Ce décès, confirmé par une source locale contactée Yabiladi, a par ailleurs été annoncé par le ministère sénégalais de la Santé. D’après le dernier bilan de ce samedi, 3 535 cas de Covid-19 ont été recensés au Sénégal contre 1 761 rémissions. Le nombre de mort s’élève, quant à lui, à 42 personnes.