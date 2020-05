Malgré l’urgence sanitaire, Renault Maroc obtient un rapatriement spécial pour ses cadres

Alors que 32 000 Marocains bloqués à l'étranger attendent un écentuel rapatriement, quelques vols spéciaux entre le Maroc et l'Europe ont été autorisés. En effet, les cadres de Renault basés à Tanger et à Casablanca se préparent à être rapatriés depuis Paris (France) et Bucarest (Roumanie), dès ce mardi. Passée jusque-là sous les radars, cette opération, relayée sur les groupes de Marocains bloqués et relayée par Le Desk, est entreprise dans un contexte où le géant automobile redémarre progessivement depuis le 27 avril, les activités de ses usines au Maroc.

Au départ de l’aéroport de Paris-Charles De Gaulle, un avion spécial devrait ainsi atterrir à Tanger vers 18h (heure locale), selon les données de voyage consultés par Yabiladi sur la plateforme d’Avico.

Par ailleurs, des sources indiquent à Yabiladi que ces voyages étant motivés principalement par des raisons économiques de reprise d’activité, les salariés concernés auraient été interdits d’inclure les membres de leurs familles à ce rapatriement.

Dans l’autre sens, le Maroc permet aussi les départs de ses ressortissants vers d’autres pays, si ces déplacements rentrent dans le cadre de rapatriements spéciaux organisés pour des considérations économiques. Il y a cinq jours, 248 travailleurs agricoles marocains ont ainsi pu regagner l’Italie, dans le cadre d’un retour organisé en deux temps et coordonné par l’ambassade du pays dans le royaume, à la demande d’une quarantaine d’entrepreneurs du secteur. Ces derniers attendaient leurs ouvriers dans le cadre de contrats saisonniers réguliers qui les lient depuis plusieurs années.