Maroc – Italie : Un «couloir vert» a permis le transfert de plus de 200 saisonniers agricoles

Alors que l’Italie redémarre peu à peu ses activités économiques, impactées par la crise sanitaire liée au coronavirus, les entrepreneurs agricoles du pays peuvent compter sur les travailleurs prévus d’être mobilisés pour les récoltes de la saison en cours. Cette semaine, 248 saisonniers marocains pourront ainsi atterrir en Italie, malgré la suspension des voyages à cause de la pandémie.

Annoncée dès le 14 mai dernier par les médias italiens, cette opération s’effectue ces jeudi et vendredi, à la demande d’une quarantaine d’entrepreneurs agricoles, opérant entre L’Aquila et Vincence. Organisation de représentation des investisseurs dans l’agriculture en Italie, Confagricoltura a en effet confirmé «l’ouverture du premier couloir vert» entre les deux pays, afin de «faire venir les travailleurs agricoles» marocains. «La compagnie aérienne Alba Star a obtenu l’autorisation pour les vols des 21 et 22 mai 2020. Le départ est fixé à 13h (heure du Maroc), 15h (heure de l’Italie)», l’arrivée étant prévue à l’aéroport Pescara Abruzzo vers 18h (heure locale), selon le site Marsica Live.

Ce transfert se fera à partir de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Il a notamment été appuyé par l’ambassade d’Italie au Maroc, qui a obtenu l’autorisation des autorités marocaines pour opérer ces vols, entièrement financés par les entrepreneurs demandeurs. Directeur de Confagricoltura L’Aquila, Stefano Fabrizi a remercié par ailleurs la représentation diplomatique pour la coordination de ce voyage, indiquant à la télévision italienne TGR que les 248 saisonniers font partie de ceux attendus pour les récoles étalées entre la mi-avril et la mi-novembre.

Chaque vol transportera 124 passagers, afin que ces voyages soient respectueux des mesures sanitaires à prendre pour éviter la propagation de la pandémie. Les saisonniers marocains devront observer un confinement de 14 jours en Italie, avant de rejoindre leur lieu de travail dans les champs.