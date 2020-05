Coronavirus : Soulagement pour les Marocains de retour de Melilla

Bloqués depuis le mois de mars avec la suspension des voyages, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, les 500 Marocains en séjour temporaire à Melilla ont commencé à affluer par phases, dès vendredi dernier. En effet, l’annonce d’une instruction royale en ce sens a constitué un dénouement pour ces personnes, dont certains ont témoigné auprès de Yabiladi.

S’étant déplacé depuis Oujda pour quelques jours seulement à Melilla, Rachid dit avoir été choqué d’apprendre, le 13 mars dernier, l’impossibilité de retour chez lui, pourtant à quelques dizaines kilomètres seulement. «Les premières semaines ont été extrêmement éprouvantes, mais nous gardions espoir», se souvient-t-il. Cependant et face à cette longue attente d’une réaction gouvernementale qui n'est pas venue, ce voyageur dit avoir vu ses espoirs s’amoindrir.

«Nous dormions à même la rue, aidés uniquement par quelques dons de résidant marocains au début. Petit à petit, nous nous sommes faits à l'idée de ne plus être rapatriés, tant que l’urgence sanitaire reste en vigueur.» Rachid

Des nuits passée à même la rue

La ville de Melilla a mis en place une tente de fortune pour héberger les ressortissants sans logement durant leur séjour. Mais les mesures sanitaires en pleine pandémie étaient difficile à respecter dans ces conditions. Après y avoir passé quelques jours, Rachid a précédemment raconté à Yabiladi s’être «débrouillé» pour en sortir, par peur d’une éventuelle infection et de ses impacts sur sa petite famille dont il est le seul pourvoyeur de revenus. «Avec des amis, on a essayé de trouver où loger. Nous avons reçu de l'aide pour les frais d’hôtel et d’alimentation, puis les choses sont restés ainsi jusqu’à l’instruction royale pour notre retour», raconte-t-il.

Habitant à Oujda également, Saïd se souvient d’un séjour aux conditions «très dures à vivre». «Grâce à l'aide de particuliers, nous avons pu avoir quelques couvertures et vêtements chauds pendant nos nuitées dans la rue», note-t-il. Mais ces aides deviendront de plus en plus rares suite au resserrement par les autorités locales. Ainsi, Saïd exprime tout son «soulagement lorsqu'il a appris le lancement d’une opération de rapatriement sous instruction royale».

Mais un autre marocain rapatrié relève qu’avant ce dénouement, la situation est devenue tellement difficile à gérer au quotidien que beaucoup «ont été impactés psychiquement par les conditions de séjour et par un sentiment d’abandon». «L’information de notre rapatriement nous a donc été d’un grand soulagement. Désormais, nous sommes impatients de retrouver nos proches, à la fin de notre confinement sanitaire», nous déclare-t-il.

En effet, les revenants de Melilla ont été hébergés en majeure partie dans un hôtel à Saïdia pour observer une quarantaine, avant de retrouver leurs domiciles. Lors de la préparation de ce rapatriement, les premiers tests surplace ont d’ailleurs montré un cas positif au coronavirus, dont l’état est asymptomatique. Pris en charge médicalement, il semble pour le moment être le seul cas confirmé, les autres rapatriés attendant encore de subir un deuxième test dans la semaine.

Des femmes et des enfants restent dans l’incertitude

«A ce niveau, nous avons été bien pris en charge par les équipes mobilisées depuis le poste-frontière de Béni Ensar», se rappelle Saïd. Il fait état de «la mobilisation des équipes médicales, de la Protection civile, des FAR, de la Gendarmerie royale et des autorités locales, qui ont coordonné toute l’opération de rapatriement jusqu’à l’arrivée à l’hôtel». Sur place, il décrit également des équipes médicales, hôtelières et des autorités locales, qui «assurent le bon déroulement du confinement entièrement pris à leur charge».

«Nous espérons que les autres Marocains encore bloqués à Melilla pourront eux aussi regagner leurs maisons et leurs proches», souhaite pour sa part l’un des rapatriés, en confinement à Saïdia. Selon des sources consultées par Yabiladi, ce rapatriement n’aurait pas profité à l’ensemble des cas présentant une urgence justifiée, notamment une séparation familiale, un enfant pris en charge, une maladie chronique ou encore un travail nécessitant la présence physique. Pour le moment, aucune date pour leur retour n’a encore été fixée.

«Ils sont en tout cas nombreux et il reste parmi eux des femmes et des enfants, démoralisés et vivant une situation très difficile», nous a déclaré une de nos sources locales, qui «espère qu’une issue sera trouvée pour eux comme pour tous les autres Marocains bloqués à travers le monde».