Premier rapatriement des Marocains bloqués à Melilla pour une quarantaine à Saïdia

Bloqués à Melilla depuis la suspension des voyages à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, les Marocains en séjour temporaire dans l’enclave espagnole peuvent enfin espérer un retour chez eux. Ce vendredi, certains parmi eux ont déclaré à Yabiladi qu’une première partie, constituée de près de 200 femmes et enfants, est concernée en priorité. Suivront les personnes âgées et malades souffrant de pathologies chroniques, puis les jeunes adultes, a-t-on appris sur place.

«En ayant eu vent de cette possibilité, plusieurs jeunes adultes se sont dirigés ce matin vers la frontière avec Beni Ensar, sous haute présence de la Guardia Civil», nous confie un Marocain bloqué à Melilla depuis mars dernier.

Une source au sein des autorités régionales a confirmé à Yabiladi qu’au niveau du poste-frontière reliant les deux villes, des bus ont été mobilisés pour transporter chacun 25 passagers, à partir de 15 h (heure marocaine).

Ces rapatriés seront tous conduits à Saïdia pour observer un confinement sanitaire obligatoire, avant de retrouver leurs proches, nous déclare-t-on. Du côté marocain, cette opération serait coordonnée entre les ministères de l’Intérieur, de la Santé et des Affaires étrangères.

Plus tôt ce vendredi, la radio espagnole Cadena SER a rapporté que plusieurs centaines de ressortissants étaient concernés par ce rapatriement en deux étapes. Selon le média, l’opération aurait été décidée sur ordonnance royale, rendue dans les premières heures de la journée.

❗ Según ha sabido @LaSer_Melilla, la repatriación comenzará a las 17:00 hora española, 15:00 hora marroquí https://t.co/ylKnl592jJ — Cadena SER Melilla (@LaSer_Melilla) May 15, 2020

Selon EFE, un premier contingent de 200 ressortissants marocains pourront passer la frontière aujourd'hui, et 300 autres suivront dans un second temps.

Hier, jeudi, le corps sans vie d’une ressortissante marocaine, bloquée elle aussi à Melilla, a été retrouvé près de la Place de Toros.