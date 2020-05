Riyad Mahrez : «Il n’y a pas de polémique Maroc-Algérie, ma mère est Marocaine»

Ses propos sur la rivalité maroco-algérienne, sur un ton léger, ont alimenté une polémique pendant plusieurs jours. «Ce sacre était pour nous, les Algériens», a déclaré l’international algérien et milieu de terrain du Manchester City Riyad Mahrez, en revenant sur la CAN 2019.

Lors d’un live sur Instagram, il a abondé : «quand joue l’Algérie, les mecs ne sont pas avec nous». «A part les Algériens. Tu crois que les Marocains étaient avec nous ? Les Marocains n’étaient pas avec nous. Peut-être un peu les Tunisiens, mais les Marocains n’étaient pas avec nous !», avait lâché Mahrez, plaisantin.

Mais en avançant que les Marocains «n’aiment pas» quand l’Algérie gagne, Riyad Mahrez a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, qui a mêlé d’autres personnalités du ballon rond venues soutenir le footballeur. Ainsi, Abdesslam Ouaddou a insisté sur le fait que la déclaration de Mahrez était de l’humour.

Depuis qlques jours le live entre Riyad Mahrez et Smaïl Bouabdellah déchaîne ttes les passions jusqu'à frôler la limite parfois.Juste expliquer à certains de mes compatriotes que sa phrase sur les marocains englobant également les sénégalais était 2 l'humour. C 1 Gentleman ce mec pic.twitter.com/KAW3fRCtCH

Mehdi Benatia a lui aussi soutenu Riyad Mahrez. «C’est un peu ce que je vis moi, quand je fais une interview et que les gens vont chercher le mal», déclare-t-il dans un live sur Instagram. «Il faut qu’on arrête de vouloir toujours diviser.»

L’éclairage de l’intéressé a mis fin à cet épisode : «Aucune polémique même. Ma mère est marocaine.» Avec les drapeaux des deux paus, il ajoute qu’«on est ensemble».

Merci Patrick aucune polémique même.. ma mère est marocaine on est ensemble ???? ??❤️ (bon juste on préfère quand c'est nous qui gagnons et pas les autres ?) https://t.co/KKxivEfShf