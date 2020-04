Les démarches pour rapatrier les Marocains bloqués à Ceuta et Melilla ont commencé

Lors d'une réunion de la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, tenue mercredi, le ministre de l'Intérieur a abordé la question des Marocains bloqués à Ceuta et Melilla.

Abdelouafi Laftit a ainsi révélé que les démarches pour rapatrier ces Marocains ont commencé. L’objectif est «rapatrier toutes les personnes bloquées le plus tôt possible et dans de bonnes conditions», a-t-il assuré devant les membres de la Commission réunie pour discuter des dispositions du projet de loi n° 23.20n relatif à la promulgation de l’état d’urgence sanitaire.

La semaine dernière, à huit clos, la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des MRE à la Chambre des représentants a tenu une réunion consacrée à l’examen du dossier des Marocains bloqués à l’étranger avec le chef de la diplomatie, Nasser Bourita. «Le droit au retour est un droit naturel et indiscutable. Mais ce qui est évident n'est pas nécessairement approprié dans ce contexte exceptionnel», a-t-il affirmé auprès de Yabiladi.

Si plus de 300 Marocains sont toujours bloqués à Melilla et sont logés dans des tentes, ceux bloqués à Ceuta ont été notamment hébergés initialement dans le centre sportif La Libertad avant que des altercations ne s’y déclarent. Depuis, certains ont fui le centre, tandis que d’autres ont été accueillis par la Mosquée Al-Umma. Le gouvernement local de Ceuta a déclaré prévoir un transfert des Marocains actuellement hébergés dans la salle de sport La Libertad vers d'autres installations.