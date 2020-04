La mosquée Al Umma accueille une quinzaine de Marocains bloqués à Ceuta

Une quinzaine de Marocains, bloqués à Ceuta et qui étaient jusqu'à présent logées dans la salle La Libertad, ont été installés dans la mosquée Al Umma de la ville.

«La communauté islamique affirme qu'ils recevront des soins appropriés pendant la durée de leur confinement et pourront retourner dans leur pays», rapporte hier le média local Ceutaldia. «Nous continuons à assister les autorités et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons sortir de cette crise», affirme la direction de la mosquée.

Jeudi dernier, la communauté islamique Al-Umma a exprimé sa disponibilité à accueillir 15 personnes parmi les Marocains bloqués à Ceuta et hébergés au centre sportif La Libertad. «Il y a un grand espace où ils peuvent dormir, deux salles de classe qui seront transformées en salles à manger, un patio intérieur où ils peuvent marcher et des salles de bains dans la zone inférieure et celles de la mosquée», a expliqué la communauté islamique.

Près de deux cents Marocains sont logés au centre sportif de La Libertad, face à l’impossibilité de les rapatrier chez eux, les frontières entre le Maroc et Ceuta étant fermées depuis mars dernier. Les autorités de la ville ont déjà transféré des mineurs vers une autre installation pour décongestionner le centre où altercations et affrontements seraient de mise.