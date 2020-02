Les musulmans de Slovénie ont enfin leur mosquée, revendiquée depuis les années 1960

Les musulmans vivant en Slovénie pourront enfin pratiquer leur foi comme ils le souhaitent après l’ouverture, en début de semaine, de la première mosquée du pays à Ljubljana.

Cela a pris des décennies, la demande initiale ayant été déposée dans les années 1960 alors que la Slovénie faisait toujours partie de l’ex-Yougoslavie, rapporte Stepfeed. La communauté musulmane du pays à prédominance chrétienne a reçu l’autorisation de commencer la construction de la mosquée il y a 15 ans, mais la construction n’a commencé qu’en 2013.

Un retard dû aux «obstacles de toutes sortes, notamment des obstacles financiers et l’opposition des partis de droite». «Les opposants au projet ont tenté de l’arrêter à plusieurs reprises en 2004 et 2009. Cependant, la Cour constitutionnelle du pays a rejeté ces demandes à chaque fois», ajoute le média.

Les musulmans slovènes représentent 2,5% des 2 millions d’habitants du pays et sont considérés comme son deuxième groupe religieux.

S’exprimant à l’ouverture de cette nouvelle mosquée, le chef Mufti de la communauté islamique du pays, Nedžad Grabus a affirmé que la mosquée constitue un «tournant dans la vie des musulmans en Slovénie». Et de rappeler que le projet a coûté environ 34 millions d’euros, dont la plupart (28 millions d’euros) ont été donnés par le Qatar.

La mosquée peut accueillir 1 400 personnes et est entourée de six bâtiments qui abritent désormais un centre culturel islamique à part entière, avec un centre d’éducation, une bibliothèque, un restaurant, un terrain de basket-ball, des logements pour le personnel et un minaret de 40 mètres de haut.

A New Mosque is about to be opened in #Ljubljana It will probably be the most expensive mosque built in #Europe recently. The complete project costed aroun 36 million euros. It is built in modern style with embedded traditional Islamic patterns! Congratulations #Slovenia pic.twitter.com/cFE2ZwYDvz