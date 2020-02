Maroc : Abdeltif Loudyi reçoit la ministre française des Armées

Sur instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, a reçu jeudi au siège de cette administration à Rabat, Mme Florence Parly, ministre des Armées de la République française, qui effectue une visite de travail au Royaume.

A l'entame de cette rencontre, à laquelle a pris part l'ambassadrice de France à Rabat et des responsables de l'Etat-major général des Forces armées royales, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la solidité, l'excellence et la durabilité des liens privilégiés et du partenariat stratégique qui unissent la République Française et le Royaume du Maroc, sous le leadership du roi Mohammed VI et du président de la République, indique un communiqué de l'Administration de la Défense nationale.

Ils ont également mis en exergue leur ambition de développer davantage ces relations séculaires dans le même esprit d'amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée, ajoute la même source, notant qu'au cours de leurs entretiens, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la situation sécuritaire régionale, notamment dans l'espace méditerranéen et la bande sahélo-saharienne.

Dans ce sillage, M. Loudyi a mis en relief l'engagement constant et la stratégie multidimensionnelle menée par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion humaniste de la crise migratoire. Pour sa part, Mme Parly a salué le leadership du roi et le rôle de premier plan joué par le Royaume dans la stabilité régionale, souligne le communiqué.

S'agissant du domaine de la défense, les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale. Régulière, structurée et diversifiée, cette coopération concerne notamment la formation des cadres, l'échange d’expertise et l'organisation d'exercices et d'entraînements conjoints.