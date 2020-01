France : Des drapeaux du Maroc et des portraits du roi brûlés près de la résidence royale à Betz ?

Une dizaine d’individus, appelant à «l’indépendance du Rif», ont manifesté dimanche près de la résidence du roi Mohammed VI à Betz, dans l'Oise.

Selon Alyaoum 24, les manifestants ont ainsi brûlé le drapeau marocain et des portraits du roi Mohammed VI et scandé des drapeaux de la République du Rif en protestation contre les arrestations et les condamnations des militants du Hirak du Rif.

Des manifestants ont expliqué, dans une vidéo partagée sur YouTube par le compte Rif Time et consultée par Yabiladi, que cette manifestation intervient pour commémorer l’anniversaire des événements de janvier 1984 au Maroc.

On y voit ces manifestants mettre des banderoles et des drapeaux, n’hésitant pas à bloquer la route. «On va essayer de faire passer notre message. On ira jusqu’au bout de la route puis on s’arrête», déclare l’un des organisateurs aux gendarmes français venus sur place, au milieu d’une salve de slogans insultants à l'encontre du roi Mohammed VI, du pouvoir marocain et même du président français Emmanuel Macron.

Le 26 octobre dernier, une marche en soutien du Hirak du Rif, tenue à Paris, a été marquée par la profanation du drapeau marocain par des manifestants.