Affaire «Hamza mon BB» : Un inspecteur de police condamné à dix mois de prison

Le tribunal de première instance de Marrakech a rendu, jeudi, son premier verdict dans le cadre de l’affaire «Hamza mon BB».

Il a ainsi condamné un inspecteur de police à dix mois de prison ferme pour «divulgation de secrets professionnels» et «participation à la diffusion de fausses allégations afin de porter atteinte à la vie privée des personnes et les diffamer», rapporte Alyaoum 24.

Le juge a rendu son verdict après deux audiences, après avoir constaté que le policier est en lien direct avec la créatrice de mode marocaine Aicha A., arrêtée aux Emirats arabes unis après que les autorités marocaines ont lancé un mandat d’arrêt à son encontre.

«L’expertise technique sur le téléphone mobile du policier a révélé que la créatrice de mode a échangé des SMS avec un numéro enregistré dans son répertoire sous le nom de "Commissaire Saad", avant que l’enquête ne révèle que le numéro est celui de l’inspecteur travaillant aux services préfectorale de la police judiciaire de Casablanca», rapporte-t-on.

Un enregistrement audio dans lequel Aicha A. s’adresse à ce policier et l’exhorte de lui fournir des données privées sur des personnalités publiques et des stars a également été présenté à l’encontre de l’accusé.

Dans cette affaire qui suscite tant d’intérêt sur les réseaux sociaux, la star marocaine Dounia Batma, sa sœur et une célèbre YouTubeuse sont également poursuivies.

Le 16 septembre dernier, le principal auteur et propriétaire des comptes «Hamza mon BB», qui révélait des détails sulfureux et intimes concernant la vie privée de plusieurs personnalités marocaines, dont des stars, a été arrêté puis traduit devant le tribunal de première instance de Marrakech. Il a été poursuivi pour «diffamation, injure, dénigrement, harcèlement sexuel et violation de la vie privée de plusieurs personnes sur Internet».