Maroc : Dounia Batma en liberté provisoire suite à l’affaire «Hamza mon BB» ?

La chanteuse Dounia Batma a été de nouveau entendue ce lundi par le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech puis déférée devant le juge d'instruction. La chanteuse marocaine Dounia Batma serait poursuivie en état de liberté dans le cadre de la célèbre affaire «Hamza mon BB», pour «chantage et diffamation», rapporte Al Arabya.

Selon plusieurs sources médiatiques, sa sœur Ibtissam serait aussi poursuivie en état d’arrestation.

La semaine dernière, la nièce de Laarbi Batma s’est vu confisquer son passeport dès son arrivée à l’aéroport, en provenance de Bahreïn, rapportent nos confrères du 360, puis son téléphone portable.

Jeudi, elle a été interrogée pendant 12 heures par des éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca dans le cadre de l’enquête sur cette affaire. «Elle s'est vu, également, formellement notifier l'interdiction de quitter le territoire national avant la conclusion de l’enquête sur l’affaire Hamza mon bb», expliquent des sources proches du dossier.

L'affaire «Hamza mon BB» a éclaté en août lorsque la chanteuse marocaine Saïda Charaf, première personnalité et victime d’une campagne lancée par un compte sur Snapchat et Instagram, avait porté plainte contre l'administrateur anonyme de ce compte. Ce dernier révélait des détails sulfureux et intimes concernant la vie privée de plusieurs personnalités marocaines, dont des stars.

Le 16 septembre dernier, le principal auteur et propriétaire des comptes a été arrêté et puis traduit devant le tribunal de première instance de Marrakech. Il a été poursuivi pour «diffamation, injure, dénigrement, harcèlement sexuel et violation de la vie privé de plusieurs personnes sur Internet».

Il s’avère que l’une des personnes également poursuivies dans cette affaire ait révélé que les sœurs Batma seraient aussi impliquées dans l’affaire.