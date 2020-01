«Le dernier Amghar» ou la promesse d'Imad Ikhouane d'un voyage au Maroc des tribus

«Le dernier Amghar» est une fiction basée sur des faits réels qui se sont déroulés pendant la guerre de pacification menée par la France coloniale, notamment la bataille d’El Hri.

Le livre sera publié d’abord sur le marché suisse, avec une version papier disponible dans un réseau de librairies et de bibliothèques, la semaine prochaine, sur commande, et une version électronique, accessible à partir de fin janvier.

Après trois livres publiés en autoédition, l’écrivain marocain Imad Ikhouane nous en dit plus sur son nouveau roman.

Comment avez-vous eu l’idée d’écrire un roman sur le Maroc des tribus, avant la période du Protectorat ?

Ce n’est pas le premier livre que j’écris. J’ai déjà écrit trois autres romans que j’avais autoédités. Celui-ci a retenu l’attention de la maison d’édition 5 sens à Genève.

L’objectif pour moi était de revenir dans le Maroc authentique et de partir d’une recherche pour tenter de voir le Maroc avant la colonisation. Je me suis penché sur la partie se trouvant en dehors des villes, soit le Maroc des campagnes. A l’époque, on parlait de blad Siba, donc «le pays dissident».

J’ai lu des textes écrits par des aventuriers, des érudits des zaouias datant de cette même période pour essayer de comprendre la mentalité de l’époque. J’ai ensuite écrit l’histoire qui baigne dans cette époque.

Quelle histoire raconte «Le dernier Amghar» ?

C’est un homme qui aspire à être Amghar, soit chef de tribu. Il était fort, intelligent, courageux et guerrier émérite et se considérait comme étant un homme ayant les valeurs de l’époque pour ce poste. Le roman retrace l’ascension de cet homme, la manière dont il va se battre pour devenir Amghar.

Pendant cette période aussi, la France arrive pour établir son protectorat et pacifier les tribus. Les Français arriveront donc chez lui et il en profitera pour leur faire la guerre, montrer ainsi sa valeur et prendre le commandement, ce qu’il réussira non sans prix. J’ai placé cette fiction dans le cadre de la bataille d’El Hri.

Après être devenu le héros dans cette première défaite de la France coloniale, il tombera amoureux d’une femme, elle-même amoureuse d’un autre homme.

J’essaye, à travers ces personnages, de raconter l’histoire de la guerre et de cet homme qui verra le Maroc changer en cette période sans vraiment comprendre. On arrivera même à l’indépendance alors que le personnage restera un homme tribal, avec sa notion de patrie et d’amour.

Quel est l’idée derrière cette fiction inspirée de faits réels ?

C’est de donner la parole à cette population. Souvent, les statistiques françaises évoquent un million de mort lors de la campagne de pacification sur une population de 6 à 7 millions. La tribu n’existait plus après cette guerre menée par la France. J'ai ainsi voulu donner la parole à ces gens-là. Le but du roman est de dire que les tribus ont existé et ont combattu.

Quel message transmettez-vous à travers ce roman ?

Je n’ai pas de message. Je voulais que les lecteurs passent à travers le roman vers une autre réalité, qu’ils vivent cette période à travers le récit. Si j’arrive à faire aimer cette période aux lecteurs, décrire la façon dont on s’aimait, dont on faisait la guerre ou dont on se détestait, mon objectif sera atteint.

L'écrivain marocain Imad Ikhouane. / DR

Votre livre ne s’adresse-t-il qu’aux Marocains ?

Il sera certes une découverte pour les lecteurs suisses. En faisant le livre, j’ai découvert moi-même ce qu’était le Maroc d’avant. Mêmes les Marocains qui connaissent très bien leur pays seront surpris par ce qui existait avant. C’était un pays différent. Plusieurs choses de notre quotidien actuellement viennent de cette période. Moi en tant que Marocain et lecteur, le livre m’intéressera car il s’adresse aussi aux Marocains pour leur raconter ce qu’on était. C’est naturellement le public du roman.

Il y a des mots, des couleurs et des sentiments dedans, qui sont propres à nous. J’ai vécu presque 20 ans en Europe, mais il y a quelque chose de spécial chez nous ; une forme de sentiments, la manière dont on ressent les choses, dont on réagit, dont on se parle, s’aime et considère l’autre. Ce sont des choses qu’on retrouve aussi dans le roman.