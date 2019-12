Le Maroc irrité par la participation d’AWI et du MUR au Sommet de Kuala Lumpur ?

La participation d’Al Adl Wal Ihsane et du Mouvement de l’Unicité et de la réforme (MUR) au Sommet islamique dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur a fait l’objet d’un entretien téléphonique entre le Maroc et la Malaisie.

Ce samedi, le ministre malaisien des Affaires étrangères a affirmé que «la participation de toute personne ou organisation au récent sommet de Kuala Lumpur (KL) 2019 ne signifie en rien la reconnaissance du gouvernement malaisien».

Dans un communiqué de presse, repris par l’agence de presse nationale malaisienne, Dato 'Saifuddin bin Abdullah a informé avoir clarifié cela avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

«J'ai eu une conversation téléphonique avec Nasser Bourita plus tôt ce matin concernant la participation des deux organisations marocaines, Attawhid wa Al Islah (MUR, ndlr) et Al Adl Wal Ihsane, au récent sommet de KL», a-t-il déclaré. «Je lui ai précisé que le Sommet de KL 2019 était une initiative dirigée par une organisation non gouvernementale malaisienne (ONG), et toutes les invitations aux universitaires musulmans et aux représentants des secteurs privés et de la société civile, ainsi que leurs réunions respectives avec le Premier ministre malaisien et d'autres dirigeants ont été entrepris par l'ONG concernée», ajoute le communiqué.

Et d’expliquer que la participation des organisations marocaines se «limitait uniquement à leur contribution sur les questions relatives aux sept sujets abordés lors du sommet de KL 2019».

Dato 'Saifuddin bin Abdullah a également réaffirmé que la Malaisie «continuerait de maintenir sa politique de longue date de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et de respect mutuel dans ses relations avec les autres pays souverains», conclut le communiqué.