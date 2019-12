Mort de Gaïd Salah : Le Polisario décrète lui aussi un deuil national à Tindouf

A l’image de l’Algérie, le Front Polisario a décrété ce lundi un deuil de trois jours dans les camps de Tindouf suite au décès du général Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale algérienne.

Dans un communiqué relayé par son agence de presse, le mouvement séparatiste a exprimé «ses sincères condoléances et sa sympathie» à l’Algérie, son peuple, son gouvernement et son armée, ainsi qu'à la famille du défunt.

Le mouvement a dit avoir appris cette nouvelle avec une «grande tristesse». Le Polisario décrit Gaïd Salah comme étant quelqu’un ayant «donné les plus belles leçons de sacrifice et de dévouement».

«L'Algérie a perdu l'un de ses plus grands hommes, engagé dans sa lutte de libération depuis son jeune âge et combattant dans les rangs de l'Armée de libération nationale, puis dans la bataille de la construction après l'indépendance, avec sincérité et dévouement, jusqu'au dernier moment de sa vie.»