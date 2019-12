Espagne : Un enfant marocain envoie une lettre de remerciement à la Garde civile

C’est le dénouement heureux de ce qui aurait pu être une affaire de disparition d’enfant. Samedi dernier, une photo sur le compte Twitter de la Guardia civil espagnole a fait le tour, montrant la lettre d’un enfant marocain qui remercie les agents de la police ibérique de l’avoir aidé et pris en charge après s’être perdu en s’éloignant de ses parents.

Les faits se sont produits lorsque la famille marocaine vivant en France se rendait au Maroc pour y passer les vacances d’été, comme le rappelle Anterna3. Dans une aire de repos près de Madrid, le père sort du véhicule et son enfant cadet le suit. La famille ne se rend pas compte de la sortie du petit et démarre la voiture quelques minutes plus tard, laissant l’enfant sur les lieux.

Para agradecer el cariño y el apoyo de la @guardiacivil les escribió una emotiva carta.



Tiene 10 años, estaba perdido, se había bajado en una estación de servicio de la A1 de Burgos y sus padres continuaron el viaje sin percatarse de su ausencia.➕?https://t.co/JfF4x9R08P pic.twitter.com/hQU33P906Y — Guardia Civil ?? (@guardiacivil) December 21, 2019

Désorienté, le petit âgé de moins de dix ans a longé l’autoroute A1 à pied, en direction de Madrid, jusqu’à ce qu’il soit recueilli par le chauffeur d’un camion qui l’a approché de la zone de service de Villalmanzo (Burgos) en avertissant la Garde civile.

S’ensuit alors une intervention policière, dont fait partie un agent parlant français, ce qui a facilité la communication avec le garçon, même si celui-ci n’a pas semblé se souvenir du numéro de téléphone des membres de sa famille ou de l’immatriculation du véhicule de son père. Le Centre de coordination de la police d’Irún (CCPA) intervient alors pour contacter l’établissement scolaire de l’enfant et obtenir ainsi un numéro de téléphone de l’un des parents, qui ont ainsi été avertis et appelés à revenir chercher l’enfant.

Dans une lettre émouvante, le garçon exprime ainsi son amour et sa reconnaissance à l’égard des agents de la Garde civile, en leur dédiant notamment un dessin.