Europa League : Bounou, El Idrissi et Fajr en seizièmes de finale

La phase de groupe de l’Europa League a dévoilé ses qualifiés. Dans le groupe A, le FC Séville de Yacine Bounou se classe premier avec 15 points. Ils seront accompagnés par l’Apoel Nicosie (Grèce).

De plus, le Getafe de Fayçal Fajr ira en seizièmes de finale. Une qualification qui s’est jouée lors de la dernière journée de la phase de groupes. En battant le FC Krasnodar (Russie) 3-0, les Espagnols ont confirmé leur deuxième place, juste derrière Basel (Suisse).

Dans le groupe F, deux Marocains passent à la trappe. Il s’agit de Mehdi Carcela et Selim Amallah. Les deux internationaux se classent troisièmes avec le Standard de Liège, à un point seulement de la qualification. Amallah aura marqué deux buts en six matchs.

Romain Saiss sera présent en seizièmes de finale, avec son club Wolverhampton Wanderers. Les Anglais ont pris 13 points en six matchs et le défenseur marocain a même marqué un but.

L’AZ Alkmaar est deuxième du groupe L. Les Néerlandais ont marqué 15 buts, dont deux réalisations d’El Idrissi.

Rappelons que l’Ajax Amsterdam (Ziyech, Mazraoui), l’Olympiacos (El Arabi, Elabdelaoui) et le Benfica Lisbonne (Taarabt) rejoignent les seizièmes de finale de l’Europa League après avoir été éliminés en Ligue des Champions. Le tirage au sort du tour suivant se déroulera lundi 16 décembre à partir de 13h.

Tous les qualifiés sont ainsi Séville FC ; Malmö ; Bâle ; LASK ; Celtic Glasgow ; Arsenal ; Porto ; Espanyol Barcelone ; La Gantoise ; Istanbul Basaksehir ; Braga ; Manchester United ; APOEL Nicosie ; FC Copenhague ; Getafe ; Sporting Portugal ; Cluj ; Eintracht Francort ; Glasgow Rangers ; Ludogorets ; Wolfsburg ; AS Roma ; Wolverhampton ; AZ Alkmaar.