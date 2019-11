Aziz Akhannouch n’a toujours pas avalé la pilule de la Cour des comptes 

Aziz Akhannouch, président du RNI et ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime. / Ph. DR

Le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime ne rate plus aucune occasion pour critiquer le rapport de la Cour des comptes sur les programmes de son département. Mardi, lors de son intervention devant la Chambre des conseillers, Aziz Akhannouch a en effet critiqué le volet du rapport de la Cour dirigée par Driss Jettou, sur le programme Halieutis.

Selon Assabah de ce jeudi, cité par Le360, le ministre et président du Rassemblement national des indépendants (RNI) n’a pas apprécié le contenu du document sorti en septembre dernier sur le programme Halieutis. «Akhannouch est même très en colère contre [le président de la Cour] Driss Jettou, qu’il accuse d’user de termes condescendants pour dévaloriser les progrès réalisés par ce plan dans la modernisation de la pêche maritime», poursuit le journal.

En effet, lors de la séance des questions orales à la Chambre haute, le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime depuis 2007 a affirmé que «Jettou et ses magistrats n’avaient pas le droit de dévaloriser le plan Halieutis qui a réalisé de très bons résultats de l’aveu même des professionnels du secteur». «La presse et les personnes qui cherchent à politiser ce dossier ont fait une lecture sélective du rapport pour en sortir ce qu’ils veulent», dénonce-t-il.

La sortie du rapport de la Cour des comptes en septembre dernier, à la veille d’un remaniement ministériel, avait irrité le RNI et son président. En septembre déjà, et en marge de la troisième édition de l’université d’été de la jeunesse de sa formation, Aziz Akhannouch avait répondu aux critiques de la Cour. Le bureau politique de sa formation avait même appelé à «la mise en place d’une bonne méthodologie de travail des institutions constitutionnelles et à la protection de leur indépendance contre toute récupération politique».