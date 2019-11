CGLU-Monde : L’ANC menace de sanctionner ses membres ayant voté pour Mohamed Boudra

L’élection, vendredi, du président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), maire de la ville d'Al Hoceïma, Mohamed Boudra, à la tête de l'organisation Cités et gouvernements locaux unis (CGLU-Monde) ne passe pas en Afrique du Sud. Mardi, le secrétaire général du Congrès national africain (ANC), parti politique au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994, s’est prononcé contre la candidature du Maroc, se soulevant contre ses membres ayant soutenu le royaume ou voter pour Mohamed Boudra.

Dans une déclaration relayée par le média sud-africain Sowetan Live, Ace Magashule a déclaré que les maires sud-africains, participant au congrès de CGLU et qui ont agi à l’encontre de ses «instructions de rejeter la candidature du Maroc, seront «sanctionnés».

«Ces membres de l'ANC l'ont fait malgré les instructions du secrétaire général de l'ANC, qui est le gardien administratif et le garant des résolutions de la conférence nationale (du parti) et des positions politiques de l'ANC», a-t-il rappelé dans un communiqué adressé aux médias sud-africains.

Selon la même source, les instructions données par le secrétaire général de l’ANC ont été appuyées par des instructions analogues émanant du Comité exécutif national pour les relations internationales. «Par la présente, l'ANC prend formellement ses distances par rapport aux actions indisciplinées de certains membres de notre organisation, qui ont agi sans aucun mandat de l'ANC», a-t-il ajouté.

Vendredi à Durban, le maire d'Al Hoceima Mohamed Boudra a été choisi pour occuper le strapontin du nouveau président de CGLU, qui regroupe des villes, des gouvernements locaux et régionaux et des associations municipales à travers le monde, après le retrait du candidat russe Ilsur Metshin.

Balayer d’un revers de main le plaidoyer de l’ambassadeur du royaume

Cette nouvelle déclaration du secrétaire général de l’ANC, à la veille de cette élection, est témoin d’une hostilité incessante du parti au pouvoir en Afrique du Sud vis-à-vis du royaume et ce, malgré les efforts de Rabat visant à normaliser ses relations diplomatiques avec Pretoria.

Car, dans le même communiqué de presse, Ace Magashule a assuré que son parti «ne soutenait en aucun cas la candidature du Maroc ou envisageait de la soutenir». Et de rappeler son «soutien de principe au peuple du Sahara occidental et sa position». Il a même appelé le Maroc à «mettre fin immédiatement à son occupation illégale et brutale du Sahara occidental». «La conduite de l'ANC en tant qu'organisation et celle de nos membres qui sont délégués pour nous représenter lors de forums et de réunions doivent toujours être irréprochables, fondées sur des principes et éclairées par nos positions politiques officielles. Cela doit être vrai, aux niveaux national et international», a-t-il conclu.

Il convient de mentionner que Pretoria a approuvé, en mars, la nomination d’un ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, mettant fin à une rupture diplomatique vieille de 15 ans. En prenant ses quartiers plus tôt cette année, Youssef El Amrani, ex-conseiller au cabinet royal et ancien ministre délégué aux Affaires étrangères, s'est engagé au début du mois de novembre à «renforcer les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud» pour un «développement inclusif en Afrique».

Une nouvelle main tendue du royaume à un pays qui continue de défendre becs et angles, depuis des décennies, les thèses du Polisario en Afrique et à l’échelle internationale.