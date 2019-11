El Amrani plaide pour l’approfondissement des relations le Maroc et l'Afrique du Sud

Le nouvel ambassadeur du Royaume du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani a plaidé pour l’approfondissement des relations entre le Maroc et l’Afrique du Sud pour un développement inclusif en Afrique.

Le Maroc fonde ses politiques et ses contributions en Afrique sur la volonté de positionner le continent en tant que plaque tournante dans un monde en perpétuelle mutation, a-t-il déclaré dans une interview accordé au journal The Star, cité par le média sud-africain IOL.

«Nous sommes engagés de manière constructive et productive avec tous les pays africains pour lutter contre les facteurs d'instabilité, tout en promouvant l'unité et la solidarité africaines et en permettant au continent de relever les défis auxquels il est confronté, en particulier dans les domaines de la paix, de la sécurité collective et du développement durable», a déclaré-t-il.

Youssef El Amrani estime que l’Afrique du Sud est stratégique pour susciter un développement inclusif à travers le continent. «Nous sommes conscients que le Maroc et l'Afrique du Sud sont les principaux investisseurs sur le continent. Ils sont appelés à jouer un rôle majeur dans le processus d'intégration africaine en renforçant le commerce et les investissements interafricains afin de promouvoir la croissance et la prospérité partagée, par la création d'emplois», précise-t-il.

L’ambassadeur du royaume a également exprimé le souhait de renforcer les capacités d'exportation et de promouvoir les relations entre les peuples en approfondissant les échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la sécurité alimentaire, du changement climatique, de l'énergie, de la gestion de l'eau et du tourisme.

Sur le dossier du Sahara, Youssef El Amrani a rappelé que le processus politique en cours est «largement soutenu par la communauté internationale», notant que l’ONU a réaffirmé la «prééminence de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc comme base pour mettre fin à ce conflit de longue date».