Le Marocain Mohamed Boudra accède à la présidence de CGLU-Monde

Le président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), maire de la ville d'Al Hoceïma, Mohamed Boudra, a été élu, vendredi à Durban, président de l'organisation Cités et gouvernements locaux unis (CGLU-Monde). L’élection est intervenue par consensus suite au retrait du candidat russe, maire de Kazan, Ilsur Metshin.

S'exprimant à cette occasion, le nouveau président de CGLU-Afrique s'est félicité du succès de ce Congrès mondial 2019, qui «est aussi le succès de l'Afrique et de l’Afrique du Sud, de la ville de Durban en particulier». Mohamed Boudra a salué l'engagement de tous les membres du CGLU qui contribuent aux débats aussi bien entre les membres de l'organisation qu'avec les acteurs de la société civile.

«Cette tâche immense à laquelle nous nous attaquons aujourd’hui ne pourra se faire sans l’implication de toutes et de tous», a-t-il dit, réitérant son appel à l’engagement de tous «pour la transformation de nos sociétés, pour la sauvegarde de notre planète, et pour la prospérité pour toutes et tous».

Mohamed Boudra, médecin radiologue de formation avant de rejoindre le conseil communal de la ville en 2003, a rappelé en outre que «sans les femmes, sans leur intégration pleine et entière dans notre organisation et dans nos sociétés, nos débats, nos positions et nos travaux n’auront jamais aucun sens».

Avec près de 3000 délégués venus de différentes régions du monde, le sommet mondial des villes et gouvernements locaux unis est considéré comme le plus grand rassemblement mondial de dirigeants locaux et régionaux ainsi que des acteurs intéressés par les affaires locales.

Lors de ce conclave, les élus se sont penchés sur la définition de l'agenda mondial des villes et des régions pour les années à venir. Ils ont également fait la lumière sur l'évolution de cette organisation mondiale dans le cadre de son 15e anniversaire.