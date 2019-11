Le Maroc célèbre les 30 ans de la Convention des droits de l’enfant

La Convention relative aux droits de l’enfant fête ses 30 ans à travers le monde, y compris au Maroc. A l’occasion, la Plateforme CDE (Convention Droits de l’Enfant) dans le pays donne suite à sa campagne de sensibilisation sur Facebook «Ou ana ?» (Et moi ?), en faisant participer directement des enfants.

Ces derniers ont été invités à réaliser des dessins pour représenter à travers leur regard les articles de la CDE, qui seront ensuite rassemblés dans un livre symbolique, indique-t-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

La même source indique que cette campagne ambitionne de «sensibiliser la société sur l’importance de continuer les efforts pour garantir les pleins droits des enfants» conformément à la Convention, et d’autre part, de «rappeler à tous que les enfants ont leur mot à dire pour défendre leurs droits et qu’il faut leur assurer l’espace pour le faire». «Les enfants du Maroc sont donc à l’honneur pour nous montrer la Convention relative aux droits de l’enfant d’un autre point de vue : pas celui des articles qui la composent, mais celui de leur vécu, de leurs histoires et de leurs expériences de vie», ajoute la même source.

L’Assemblé générale des Nations unies a voté pour la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) le 20 novembre 1989. «Il s’agit du texte relatif aux droits de l’enfant le plus rapidement et le plus largement adopté par la plupart des pays du monde au cours de l’histoire», rappelle dans ce sens la Plateforme CDE.

Depuis sa création en 2017, la structure veille à la mise en œuvre du traité sur le territoire marocain.