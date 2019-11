Ares Fighting Championship : «J’y vais pour faire mon grand retour», affirme Rizlen Zouak

Pour l’occasion, la boxeuse franco-marocaine Rizlen Zouak fera son grand retour et combattra contre la Brésilienne Jamila Sandora, le 14 décembre au Musée des civilisations noires de Dakar. Son dernier combat remonte au 26 mai 2018. Elle s’est confiée à Yabiladi.

Quelle est l’importance de ce combat pour vous ?

C’est le retour à la compétition. J’ai malheureusement perdu la ceinture mondiale en six minutes, face à la Sud-Africaine Amanda Lino en 2018. J’étais déçue mais fière de ma progression. J’ai beaucoup appris et travaillé comme une acharnée pour être au top niveau. Je fais mon retour et je suis déterminée car mon seul objectif et d’intégrer la plus grande organisation du monde qu'est l’UFC.

Comment vous êtes-vous préparée pour ce combat contre Sandora ?

Je me prépare constamment à vrai dire. Mon manageur a eu beaucoup de difficultés à me trouver un combat. J’ai eu beaucoup de refus, d’où mon absence pendant un an et demi. Jamila Sandora est invaincue, cinq victoires d’affilée et aucune défaite... C’est une grande motivation pour moi et j’ai vraiment, vraiment hate d’arriver au jour J.

Vous participez à la première édition Ares FC puisque Ares Fighting Championship s'implante en Afrique. Est-ce une bonne chose ?

Je suis très contente d’y participer. Ares FC va beaucoup apporter à l’Afrique. Il y a des talents mais ils n’ont pas la chance de pouvoir évoluer dans des organisations majeures à travers le monde comme l’UFC, le Bellator ou le One FC. Ce sera donc une organisation importante qui travaillera de surcroît en collaboration avec l’UFC puisque les compétitions seront diffusées sur la chaîne officielle de cette organisation. Ares FC va être le pont entre l’Afrique et l’Europe en passant par la France.

Quelles sont les prochaines échéances pour vous après ce combat ?

Step by step… Je me concentre sur ce combat et on verra la suite. Une chose est sûre : j’y vais pour gagner et faire mon grand retour.