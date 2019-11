Maroc : Une annonce de l’ambassade de France invite des Israéliens à Essaouira

Prévu à Essaouira du 15 au 17 novembre par l’ambassade de France au Maroc et l’Institut français, le cinquième Forum euro-méditerranéen des Jeunes Leaders est d’ores et déjà dans le viseur des organisations anti-normalisation. Parmi eux, le réseau Moroccan campaing for academic and cultural boycott (MACBI) et son homologue tunisien (TACBI) ont alerté, dimanche, sur les manœuvres de l’ambassade française à Rabat pour inviter des associatifs israéliens, âgés de 18 à 25 ans.

«Vous êtes animés d’un engagement citoyen fort ? Vous êtes bénévole dans une association (…) ou en cours de réflexion sur un projet ? Lors de ce Forum, vous aurez la possibilité de participer à des tables rondes (…) pour consolider vos projets et acquérir de nouvelles compétences», peut-on lire sur l’annonce du site de l’ambassade de France au Maroc.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le mouvement BDS Maroc dont le MACBI est membre préconise de boycotter l’évènement, qui aura pour thème cette année «engagement et partage pour une nouvelle citoyenneté», si les invitations sont maintenues. Ainsi, il «appelle toutes les parties concernées à faire pression pacifiquement pour l’annulation de l’appel israélien et à boycotter le forum si cette demande n’est pas satisfaite. Il appelle également les autorités marocaines officielles à empêcher les Israéliens d’entrer sur le territoire national».

MACBI, à travers BDS Maroc, dénonce en effet que cette annonce «constitue une nette normalisation et une tentative de présenter un Etat d’occupation comme un partenaire régulier au Maroc, où la majorité de la population rejette nettement la normalisation». «Par cette invitation, l’ambassade de France s’accorde le droit, même si elle est invitée au Maroc, de réunir des jeunes en âge de servir dans une armée colonisatrice qui pratique quotidiennement des crimes de guerre contre le peuple palestinien, notamment à Gaza et à Al-Qods, et pour laquelle ils ont déjà servi ou seront mobilisés bientôt en première ligne de front», écrit encore la plateforme.