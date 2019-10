«Le prolongement d’une année du mandat de la MINURSO n’est pas un retour à la normale», avertit Washington

La résolution 2494 du Conseil de sécurité sur la question du Sahara «encourage» le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario à «la reprise des concertations avec le prochain envoyé personnel» du secrétaire général de l’ONU en vue d’avancer dans le processus des pourparlers déjà lancé.

Les Quinze se prononcent pour «une solution politique mutuellement acceptable, fondée sur un compromis, qui prévoit l'autodétermination du peuple du Sahara occidental (…) conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies».

Ils affirment également que «la recherche d’une solution politique à ce différend de longue date» serait de nature à «renforcer la coopération entre les États membres de l’Union du Maghreb arabe et contribue à la stabilité et la sécurité» devant conduire «à la création d'emplois, à la croissance et à des opportunités pour tous les peuples de la région du Sahel».

Mises en garde de Washington et de Moscou

Le Conseil de sécurité n’a pas oublié de mentionner ses traditionnels passages consacrés aux deux propositions du Maroc et du Polisario pour la solution du conflit présentées en avril 2007. L’instance a qualifié l’initiative d’autonomie de «sérieuse et crédible» et «a pris note» de celle du Front.

L’instance onusienne a par ailleurs réitéré son appel au «recensement des réfugiés dans les camps de Tindouf et soulignent que des efforts doivent être accomplis à cet égard». Les Quinze appellent aussi le Haut-Commissariat des réfugiés à identifier et mettre en œuvre les mesures de renforcement de confiance entre les parties et invitent les Etats voisins à soutenir ses efforts.

Après l’opération du vote, le représentant des Etats-Unis a tenu à préciser que le renouvellement du mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire ne signifie par «un retour à la normale». Washington exhorte «les parties à dialoguer de bonne foi et sans conditions préalables, en se rappelant l’importance capitale de l’intégration des femmes et des jeunes» aux pourparlers, a précisé le diplomate Michael Barki.

Et de conclure en invitant «les pays ayant une influence au Sahara occidental» à réfléchir sur les moyens permettant de «faire avancer le processus de paix».

«Une avancée durable nécessitera la volonté de toutes les parties concernées d'aborder les négociations avec une volonté sincère de progresser.» Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU

Pour sa part l’ambassadeur de la Russie à mis en garde contre les «approches nouvelles comportant des changements improvisés qui n’apportent que de l’ambigüité sur l’opération politique».