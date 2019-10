Maroc : La CTM ne nie pas l’obligation des titres de séjour pour les voyageurs subsahriens

Au lendemain de révélations sur l’imposition de titres de séjour valides aux ressortissants subsahariens désireux d’acheter des billets pour se rendre dans le nord du Maroc, l’une des entreprises de transport concernées par cette mesure a réagi. Dans une mise au point parvenu à Yabiladi, la CTM indique, ce mercredi, que «[ses] valeurs et [son] éthique» vont «à l’encontre de toute sorte de discrimination».

Ainsi, l’entreprise explique que l’avis affiché dans les guichets de certaines de ses agences, explicitant de pas vendre de billets aux ressortissants subsahariens qui ne présenteraient pas de titre de séjour valide, «n’est pas un document de la CTM». «Aucune annonce ou avis de ce type n’a émané de la direction générale de la compagnie», ajoute la même source.

Cette mise au point met la CTM en porte-à-faux avec des déclarations d’agents de son entreprise, recueillis par Yabiladi et qui confirment qu’«une note de la direction de la CTM a appelé les guichetiers à ne pas vendre de billets aux migrants subsahariens, si ces derniers ne présentent pas de titre de séjour valide, justifiant ainsi qu’ils ne voyageraient pas vers le nord pour tenter de rallier l’Europe».

De leur côté, des ressortissants subsahariens et associations ont confirmé que l’avis à cet effet était affiché dans certaines agences mais pas dans d’autres, bien que toutes appliquent cette mesure, sous les instructions du Wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. En effet, un procès-verbal daté du 4 octobre dernier révèle une réunion entre les représentants de six entreprises de transport national, dont la CTM, et le directeur provincial de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau de la région du sud.

A l’issue de la rencontre, les structures se sont accordées à généraliser la consigne depuis leurs directions centrales, afin de «participer activement à contrer le phénomène de l’immigration clandestine» (sic), selon le PV de cette réunion, obtenu par notre rédaction. Yabiladi a de nouveau contacté ce mercredi la CTM pour réagir au contenu de cette réunion et aux affirmations de ses salariés, mais nos sollicitations sont restées sans réponse.