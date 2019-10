Emission spéciale MRE : Des élus se mobilisent face à la stigmatisation des musulmans

Invités de l’émission :

Chadia Arab : Les travaux de la géographe Chadia Arab portent sur les circulations migratoires des Marocaines et des Marocains en Europe (France, Espagne et Italie) et dans les pays du Golfe (Dubaï).

Native d’Angers, elle a évolué tôt dans diverses associations locales, nationales et internationales couvrant les questions de l’interculturalité, les luttes contre les discriminations, la solidarité internationale ainsi que la valorisation de l’Histoire de l’immigration. Elle fait partie des 100 élus signataires contre la stigmatisation des musulmans de France.

Driss Ettazaoui : Conseiller municipal en charge de la politique de la ville et membre du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), Driss Ettazaoui est aussi vice-président de l’association des Maires des Villes et Banlieues de France. Il fait partie des initiateurs d’une tribune de 100 élus locaux contre la stigmatisation des musulmans de France.

L’association des Maires des Villes Banlieues de France L’Association des Maires Ville Banlieue de France a été créée 1983, pour favoriser le développement des quartiers les plus fragiles du territoire et valoriser l’image des villes de banlieue, en synergie entre architectes, urbanistes, économistes, sociologues, institutionnels et politiques.