Walid Regragui refuse la distinction joueur Botola, joueur MRE au sein de l’équipe du Maroc

Interrogé en conférence de presse sur les propos de Vahid Halilhodzic concernant les joueurs de Botola, Walid Regragui s'est exprimé avec son franc-parler légendaire.

Avec ses déclarations sur les joueurs formés au Maroc faites lors du dernier stage de préparation, Vahid Halilhodzic à ouvert la boîte de Pandore.

«Il faut arrêter cette polémique entre joueurs locaux et joueurs nés à l'étranger. Je suis sûre que chaque joueur qui vient en équipe nationale aime son pays et se donne à fond. Indépendamment de son pays de naissance.» Walid Regragui

Ex-international marocain né en France, Walid s'est senti directement concerné par cette histoire. «Vous me posez la question, mais je suis moi même né en France de parents marocains. Là, vous êtes en train de me dire que je ne suis pas Marocain et que quand je jouais avec le mountakhab, je ne me donnais pas à fond. Je ne peux pas l'accepter. Il faut juger uniquement les résultats», a-t-il répondu.

Mais l'entraîneur du Fath de Rabat ne s'est pas arrêté là, pointant du doigt la responsabilité de la presse : «C'est aussi aux journalistes d'arrêter tout cela car ces polémiques là viennent de vous. Au sélectionneur de prendre ses responsabilités vis-à-vis du président de la fédération.»

Rappelons que Vahid Halilhodzic avait déclaré que les joueurs évoluant en Botola ne sont pas prêts physiquement à jouer un match complet en équipe nationale, à quelques rares exceptions près.