Vahid Halilhodzic : «Les joueurs de Botola ne sont pas prêts physiquement»

Interrogé en conférence de presse d’après match sur les joueurs de Botola, Vahid Halihlodzic n’a pas mâché ses mots. Pour lui, le Botoliste n’est tout simplement pas prêt.

«Vous pensez que les joueurs locaux sont prêts pour jouer à ce niveau et à ce rythme? Et bien pas encore. Le rythme de jeu en Europeest différent du rythme de jeu au Maroc. Après les tests que j’ai fait, je peux dire qu’il y a très peu de joueurs prêts physiquement. Ils ont du talent oui, mais pour le moment je les regarde, j’observe.» Vahid Halihlodzic

Pour étayer ses dires, le sélectionneur national prend en exemples El Haddad entré à la 50è mn contre la Libye et El Karti entré en toute fin de rencontre : «El Haddad a des qualités mais au bout de quelques minutes il était cuit physiquement. El Karti lui, dès son arrivée, il avait un problème de poids. Il suit un programme très spécial maintenant, il a perdu deux-trois kilos. Il y a toujours ce décalage dans le rythme de jeu.»

Alors que Yassine Bounou disait vouloir intégrer les locaux au groupe, Vahid Halilhodzic a assuré faire une sélection au mérite, sans distinction aucune.

«S’ils sont meilleurs que les Européens bien sûr qu’ils seront les bienvenus. Pour gagner sa place de titulaire, il faut le mériter. Je ne fais pas de différence entre les joueurs, pour moi ils sont tous Marocains.»

Sur vingt-six joueurs convoqués pour les matchs contre le Libye et le Gabon, seuls cinq évoluent dans le championnat Marocain, dont deux gardiens de but. Vahid propose un axe d’évolution et le message est clair : pour venir en sélection il faudra faire un effort.