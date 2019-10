Vahid Halilhodzic étrille les joueurs de Botola pour leur faible forme physique

Interrogé à nouveau en conférence de presse sur le sujet, Vahid Halilhodzic n'en démord pas : les Botolistes n'ont pas le niveau.

Après avoir pris en exemple El Haddad «cuit à peine entré en jeu» face à la Libye et El Karti trop gros, Vahid a comparé Hakimi à ses coéquipiers locaux sans mâcher ses mots : «Quand vous comparez Hakimi à ces joueurs, vous avez l'impression que le premier joue au foot et que les autres pratiquent un autre sport. Pendant les entraînements, les joueurs portent des puces qui nous renseignent sur l'effort fourni et la puissance de chacun, c'est ce qui nous permet de constater cet écart entre des joueurs évoluant en Europe et ceux du Maroc», rapporte Le Matin.

Cette déclaration n'est pas sans conséquences. Le message envoyé encore une fois aux joueurs de la Botola est clair : très peu d'entre vous auront leur chance en équipe A. S'agissant d'un problème de fond et de l'identité même du jeu en Botola, les joueurs n'ont pas vraiment de levier d'action. Quel est le message envoyé à un El Karti qui cumule les compétitions avec le Wydad de Casablanca depuis quatre saisons avec des semaines à deux voir trois matchs ? «J'ai déjà convoqué une dizaine de joueurs locaux, c'est la preuve que je ne suis pas contre la présence de ces éléments en sélection. J'ai déjà assisté à cinq match du championnat et j'en ai vu dix à l'écran. Ce que je peux dire, c'est que le joueur local manque en rapidité, en puissance et en rigueur tactique», a commenté le sélectionneur.

Faouzi Lekjaa avait organisé une réunion avec les sélectionneurs rattachés à la FRMF ainsi qu'Osian Roberts, nouveau directeur technique national, afin de coordonner le travail. Le DTN étant également en charge de la formation des cadres dans le pays, ne serait-il pas opportun de commencer un «vrai» travail sur ces axes là ?

Le débat joueurs locaux – joueurs européens n'a pas fini de faire couler de l'encre au sein de la sélection marocaine... surtout avec le caractère bien trempé de Vahid Halilhodzic.