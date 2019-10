Maroc : La réduction de places de boursiers coince des étudiants MRE

Depuis vendredi dernier, une centaine d’étudiants qui se revendiquent éligibles à des bourses de mérite octroyées par le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur ont découvert que les places auraient considérablement été limitées cette année. Or, nombre parmi eux sont déjà installés en France, ont commencé leurs cours et attendent cette bourse pour pouvoir régler leurs frais d’inscription, au risque de subir une année blanche.

Tentant de sauver leur année universitaire, ils s’organisent pour le lancement d’une campagne sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #justice_aux_commerciaux, entre les étudiants admis en première année aux établissements de Neoma Business School et de KEDGE Business School. «Chaque année, le ministère de tutelle octroie 5 000 euros à une liste de boursiers éligibles sur trois ans, sachant que l’année dernière près de 200 en ont bénéficié, mais que cette année, 105 places ont été supprimées», nous explique l’un des étudiants contacté par Yabiladi, avançant que «le nombre de places limitées n’a pas été annoncé par le département concerné, depuis l’ouverture du dépôt des dossiers».

Pour lui, «beaucoup parmi nous qui comptaient sur cette bourse pour régler leurs frais d’inscription, avant de se trouver devant le fait accompli, sans préavis». La suite du parcours de ce groupe d’étudiants est désormais en péril s’ils ne payent pas avant le mois de décembre.

Par ailleurs, l’étudiant souligne que cette réduction drastique des bourses pour les étudiants en école de commerce, n’a pas été appliquée aux étudiants ingénieurs puisque 385 demandeurs éligibles ont reçu leur bourse. «Pourtant, les frais d’inscription aux écoles commerciales sont plus élevées que ceux des écoles d’ingénierie, respectivement de 2 000 euros pour l’année contre au moins 5 000 pour nous», fustige encore l’étudiant.

Le ministère de tutelle nie toute «suppression» de places pour les bourses

En contact avec un responsable au sein du ministère de tutelle, l’étudiant explique à Yabiladi que cet intermédiaire mandaté par le département avance un argument budgétaire pour justifier la réduction du nombre de boursiers cette année. «A un certain moment, cette personne n’a plus donné de suites à nos sollicitations», argue le postulant.

En effet, une source proche du dossier confirme à Yabiladi que «la bourse de mérite octroyée aux lauréats des CPGE pour continuer leurs études à l’étranger obéit à une enveloppe budgétaire, donc s’il y a moins de moyens et plus de demandes, il est difficile de les satisfaire toutes».

«Certains élèves font une demande et considèrent qu’ils auront une bourse de facto. Or, ils ont signé un engagement selon lequel le dépôt de demande n’implique pas l’octroi automatique de bourses et font des amalgames», accuse notre source, tandis que les étudiants s’en défendent en soutenant ne pas avoir été averti du nombre de places limité pour cette année.

De son côté, le département de communication du ministère de tutelle explique à Yabiladi que «les bourses sont annuellement octroyées en fonction de leurs disponibilités en nombre» et donc selon le budget alloué à cet effet. «Cela diffère d’une année à l’autre, l’an dernier, le budget a été plus important et cela a donc bénéficié à plus de postulants», ajoute la même source, qui soutient que «des étudiants en ingénierie ont déposé des dossiers complets mais qui n’ont pas été retenus».

Celle-ci constate que «le nombre d’étudiants désireux de continuer leurs études à l’étranger est en augmentation», tandis que les moyens matériels pour accompagner ces départs dans le cadre d’appuis financiers par mérite n’évolue pas en courbe continue.