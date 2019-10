Gouvernement El Othmani II : La grande razzia des sans appartenance politique

Après des semaines de consultations, la liste du gouvernement El Othmani II est enfin révélée. Première bonne nouvelle, il est composé de 23 membres contre 39 pour le précédent. Le chef de l’exécutif a réussi, ainsi, son pari de présenter une équipe restreinte. Cette réduction sensible de maroquins se fait au détriment des partis de la majorité, notamment du PJD relativement à ses résultats aux dernières législatives.

Désormais, les sans appartenance politiques constituent le socle gouvernemental avec pas moins de 9 portefeuilles ministériels. Outre les ministères dits de souveraineté déjà occupés lors du gouvernement Othamni I, ils se voient octroyer le département de la Santé, revenu à Khalid Aït Taleb, et le ministère délégué chargé de l’Enseignement supérieur dirigé par Driss Ouaouicha. Ce dernier avait été désigné en 2008 par le roi Mohammed VI président de l’université Al Akhawayn.

Un fidèle de Benkirane fait son entrée au gouvernement

Le PJD occupe la 2e place du podium avec seulement six ministères. Si les traditionnels Aziz Rebbah (Energie, Mines et Environnement), Abdelkader Amara (Equipement, Transport, Logistique et de l’Eau) ont conservé leurs prérogatives, Mustapha Ramid a, en plus deson titre de ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, récupéré les prérogatives de son «frère» Mustapha El Khalfi au sein du ministère des Relations avec le Parlement.

Nezha El Ouafi a également été promu ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’Étranger. Un portefeuille que la Marocaine qui vivait auparavant en Italie convoitait depuis quelques années déjà. Sa "soeur" Jamila El Moussali a bénéficié également d’une promotion en lieu et place de Bassima Hakkaoui à la tête du ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalite et de la Famille.

El Othmani II connait la présence du secrétaire général du PJD. Mohamed Amekraz, un fidèle de Benkirane, aura la lourde responsabilité de diriger le ministère de l’Emploi.

Le RNI a hérité de la 3e place du classement avec quatre grands ministères : Mohamed Benchaaboun (Finances, Économie, et la Réforme de l’Administration), Aziz Akhannouch (Agriculture, Pêche maritime, Développement rural, Eau et Forêts), Moulay Hafid Elalamy ( Industrie, Commerce, Économie verte et numérique), et une nouvelle entrante, Nadia Fettah Alaoui (Tourisme, l’Artisanat, Transport aérien et Économie sociale), qui était auparavant directrice générale de Saham Finances.

Et les autres...

Le Mouvement populaire compte deux ministères et non des moindres. Said Amzazi continuera son aventure à la tête de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mme Nezha Bouchareb, une nouvelle recrue, prendra les commandes du département de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

Quant aux deux autres composantes de la majorité gouvernementale, elles ont droit chacune à un seul maroquin. Mohamed Benabdelkader (USFP) a été nommé ministre de la Justice, tandis que El Hassan Abyaba (UC) aura la responsabilité de la Culture, la Jeunesse et des Sports, et le porte-parolat du gouvernement. Une consécration personnelle pour cet universitaire ayant milité, depuis de nombreuses années, dans les rangs du parti du Cheval.